Премиальная бизнес-карта Банка Уралсиб выпускается в рублях РФ и в иностранной валюте

Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Премиальная бизнес-карта выпускается в рублях РФ и в иностранной валюте (доллары США и евро).

Ключевые возможности премиальной карты:

кешбэк до 7%, максимум 5 000 руб./мес.;

снятие наличных в банкоматах Банка Уралсиб до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно;

консьерж-сервис – юридическая и бухгалтерская помощь, заказ авиа- и железнодорожных билетов, подбор и бронирование отелей, аренда автомобилей, доставка цветов и ряд других услуг;

Lounge Key – сервис, предоставляющий держателям карт и их гостям 2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов в год;

повышенные лимиты на снятие наличных и оплату покупок в магазинах/интернете;

до 3% годовых на остаток по карточному счету;

бесплатный SMS-сервис.

Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для оформления карты заполните онлайн-заявку на сайте, дождитесь SMS-оповещения от банка об итогах ее рассмотрения, после чего оформите документы с сотрудником банка.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Премиальная бизнес-карта MasterCard Business Preferred (далее – ПБК) выпускается в рублях РФ и в иностранной валюте (доллары США, Евро). Срок действия - 3 года.

Обслуживание ПБК в рамках Пакетов услуг: «Бизнес-Старт», «Пора расти» - первый месяц - 0 руб., далее - 799 руб./мес.; в рамках Пакетов услуг: «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД», «Кассовый», «Платежный», «Максимум», «Весь мир ВЭД» - 0 руб., далее - 699 руб./мес.; стандартный тариф – первый месяц - 0 руб., далее - 799 руб./мес., 12 долларов США/мес., 12 ЕВРО/мес. Перевыпуск ПБК в случае утраты, порчи, изменения реквизитов держателя, утери PIN-кода – 799 руб., 12 долларов США, 12 ЕВРО.

Выдача наличных с использованием ПБК через банкоматы Банка: до 100 тыс. руб. / 1 тыс. долл. США / 1 тыс. ЕВРО включительно - не тарифицируется; от 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб. / от 1 тыс.долл.США до 5 тыс.долл.США /от 1 тыс.ЕВРО до 5 тыс.ЕВРО включительно - 1,5% от суммы; от 500 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. / от 5 тыс.долл.США до 20 тыс.долл.США / от 5 тыс.ЕВРО до 20 тыс.ЕВРО включительно - 2,5% от суммы; от 1,5 млн.рублей до 3 млн.рублей / от 20 тыс.долл.США до 40 тыс.долл.США/ от 20 тыс ЕВРО до 40 тыс ЕВРО включительно- 4% от суммы; от 3 млн.рублей до 5 млн.рублей / от 40 тыс.долл. США до 60 тыс.долл. США/от 40 тыс.ЕВРО до 60 тыс.ЕВРО включительно - 7% от суммы; свыше 5 млн.рублей / 60 тыс.долларов США /60 тыс.ЕВРО - 10% от суммы.

Выдача наличных через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-партнеров и других кредитных организаций: до 100 тыс. руб. / 1 тыс. долл. США / 1 тыс. ЕВРО включительно 1,8 % от суммы, но не менее 250 руб. / 3,5 долларов США / 3,5 ЕВРО; от 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб. / от 1 тыс.долл.США до 5 тыс.долл.США /от 1 тыс.ЕВРО до 5 тыс.ЕВРО включительно -2% от суммы; от 500 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. / от 5 тыс.долл.США до 20 тыс.долл.США /от 5 тыс.ЕВРО до 20 тыс.ЕВРО включительно- 3% от суммы;от 1,5 млн.рублей до 3 млн.рублей / от 20 тыс.долл.США до 40 тыс.долл.США/ от 20 тыс ЕВРО до 40 тыс ЕВРО включительно-– 4,5% от суммы; от 3 млн.рублей до 5 млн.рублей / от 40 тыс.долл. США до 60 тыс.долл. США/от 40 тыс.ЕВРО до 60 тыс.ЕВРО включительно - 7,5% от суммы; свыше 5 млн.рублей / 60 тыс.долларов США /60 тыс.ЕВРО – 10,5% от суммы.

Проведение безналичных операций по перечислению денежных средств сторонним лицам с использованием ПБК (в т.ч. реквизитов ПБК)(накопительным итогом за календарный месяц по Счету(-ам)): до 50 тыс.руб./500 долл.США/500 ЕВРО включительно – не тарифицируется; от 50 тыс.руб.до 100 тыс.руб./ от 500 долл.США до 1 тыс.долл.США/ от 500 ЕВРО до 1 тыс. ЕВРО включительно - 1,8% от суммы, но не менее 250 руб. / 3,5 долларов США / 3,5 ЕВРО; от 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб. / от 1 тыс.долл.США до 5 тыс.долл.США / от 1 тыс.ЕВРО до 5 тыс.ЕВРО включительно – 2 % от суммы;от 500 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. / от 5 тыс.долл.США до 20 тыс.долл.США / от 5 тыс.ЕВРО до 20 тыс.ЕВРО включительно – 3% от суммы; от 1,5 млн.рублей до 3 млн.рублей / от 20 тыс.долл.США до 40 тыс.долл.США/ от 20 тыс ЕВРО до 40 тыс ЕВРО включительно – 4,5 % от суммы; от 3 млн.рублей до 5 млн.рублей / от 40 тыс.долл. США до 60 тыс.долл. США/ от 40 тыс.ЕВРО до 60 тыс.ЕВРО включительно -7,5% от суммы; свыше 5 млн.рублей / 60 тыс.долларов США /60 тыс.ЕВРО-10,5% от суммы.

Внесение денежных средств на Счет/расчетный счет с использованием ПБК через банкоматы Банка/банков-партнеров с функцией приема наличных денежных средств / банковские платежные терминалы / автоматические депозитные машины -0,15 % от суммы.

Перевод денежных средств с бизнес-карты:

- на карту физического лица Банка / других кредитных организаций (по технологии В2С) -1,5% от суммы, но не менее 60 руб. Для ПБК в валюте услуга не предоставляется.

Зачисление денежных средств с карты на ПБК:

- в случаях совершения операций в интернет-каналах / через платежные терминалы/ банкоматы других кредитных организаций- 1,5% от суммы, но не менее 60 руб.

Предоставление копий документов, подтверждающих совершение операции с использованием бизнес-карты (выписок за день / период, копий расчетных документов) – 330 руб./10 долларов США/10 ЕВРО за каждый документ.

Начисление процентов на минимальный остаток денежных средств на Счет: до 15 тыс. руб. - 0% годовых; от 15 тыс. руб до 50 тыс. руб. - 1% годовых; от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. - 2% годовых; от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб. - 3% годовых; свыше 300 тыс. руб - не производится. Для Счетов в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО) начисление процентов не производится.

Программа лояльности:

1. 7% КЕШБЭК - денежное вознаграждение по новым и действующим клиентам-держателям ПБК. Начисление кешбэка производится только по ПБК Mastercard Business Preferred в валюте РФ. Максимальная сумма выплат кэшбэка для одного Клиента в месяц составляет 5 тыс.руб. по всем карточным счетам, выплачивается не позднее 20 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Кешбэк рассчитывается от объема операций по безналичной оплате товаров/работ/услуг с использованием ПБК в следующем размере: 7 % за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; 0,5% за все остальные покупки.

Условия участия в программе лояльности по выплате кешбэк: открыть ПБК к счету в валюте РФ; иметь объем трат в торговых точках по ПБК на сумму не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей в месяц.

Lounge Key - стоимость последующих проходов в бизнес-залы - 30 USD. Один проход соответствует проходу одного посетителя.