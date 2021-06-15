Международная Компьютерная Академия Шаг приглашает на День открытых дверей

Сменить профессию на востребованную и высокооплачиваемую гораздо проще, чем кажется.

Рассказываем, куда можно пойти учиться прямо сейчас.

Вы решили поменять профессию? Получить дополнительные навыки? Надоело самообразование?

Осенью 2021 года Компьютерная Академия Шаг начинает обучение по направлениям:

- разработка программного обеспечения,

- интернет – маркетинг ,

- тестирование ПО

На бесплатной презентации «Старт в IT» вы узнаете:

7 самых востребованных профессий будущего;

5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

8 убедительных причин стать айтишником;

Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;

7 важных показателей хорошего учебного заведения;

10 причин обучаться в ШАГе;

5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.

Вас ожидает:

знакомство с преподавателями;

демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ;

экскурсия по Академии;

индивидуальные консультации.

Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие. Компьютерная академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля.

Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями в соответствии с современными требованиями рынка труда. Главный принцип программы подготовки и переквалификации специалистов — максимум практики под руководством практикующих специалистов.

Преподаватели учебного заведения — профессионалы из IT-индустрии, передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Все обучающиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.

Записывайтесь на новый поток обучения в Компьютерную Академию ШАГ!

Познакомиться с академией и узнать подробные условия обучения можно во время дня открытых дверей, который пройдет 17 июня в 18:30. Здесь вас ждет экскурсия по Академии, демонстрация работ студентов, индивидуальные консультации и презентация каждой программы. Зарегистрироваться можно прямо сейчас по ссылке

Компьютерная Академия Шаг:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/А, 1-й этаж, каб.101

тел.: +7 (3462) 779-349