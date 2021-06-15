Количество пользователей интернет- и мобильного банка ВТБ Онлайн в Югре достигло 125 тысяч

Число активных пользователей интернет- и мобильного банка ВТБ Онлайн в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 125 тысяч, за последний год увеличившись более чем в 1,5 раза. За январь-май 2021 года жители Югры провели в системе порядка 2,8 млн операций, что на 80% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В среднем в 2021 году югорчане совершают в ВТБ Онлайн более 18 тысяч операций в день (+87% по сравнению с прошлым годом). Большая часть из них — 76% — приходится на переводы клиентам ВТБ и сторонних банков. Еще 20% составляют платежи за услуги, остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам.

За год доля переводов выросла на 3 процентных пункта, что связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. По статистике ВТБ, в 2021 году переводы через СБП каждый месяц получают и отправляют в среднем более 38 тысячи клиентов в Югре, что в 12 раз выше, чем в начале 2020 года.

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смартфонов совершается 98% операций югорчан в ВТБ Онлайн, а на интернет-банк приходится всего 2%. Год назад это соотношение составляло 95% к 5%.

Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе, отметил: «Стратегическая цель ВТБ — обеспечить клиентам возможность решения финансовых задач в любом удобном канале. Дистанционное обслуживание становится все более востребованным, и этот тренд особенно ускорился на фоне пандемии. Мы видим, что югорчане оценили функционал и удобство ВТБ Онлайн и пользуются сервисом все активнее от месяца к месяцу».

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги может любой житель Ханты-Мансийского автономного округа без посещения офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на «Госуслугах» с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе, может моментально выпустить цифровую карту и оплачивать ей покупки в интернете и через телефон, совершать платежи и переводы, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, подать заявку на кредит.

В конце 2020 года ВТБ полностью обновил мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс.