Получить услуги Ханты-Мансийского НПФ стало ещё проще. Теперь все сервисы фонда работают онлайн, поэтому услуги можно получить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

За 2021 год к нам поступило уже более 1,5 тысяч онлайн–обращений на выдачу справок, заявлений и изменений персональных данных в «Личном кабинете». В прошлом году таких заявок было более 4000.

Клиенты могут воспользоваться услугами на сайте фонда – hmnpf.ru или в мобильном приложении на своём смартфоне в любую минуту.

- Позаботиться о своём благополучии на пенсии должно быть также легко, как оплатить мобильную связь или отправить перевод, - говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова. - Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы предоставляем весь цикл услуг, который может понадобиться нашему клиенту при общении с фондом. Начиная с заключения договора и заканчивая назначением пенсии.

Всего за 2020 год в «Личном кабинете» зарегистрировались 38 856 человек. Сегодня более 40 000 клиентов уже получают услуги онлайн. Например, заключают пенсионный договор, рассчитывают размер будущей пенсии, пополняют пенсионный счёт, изменяют персональные данные и получают консультации специалистов.

Экономьте своё время, получайте услуги Ханты-Мансийского НПФ онлайн.