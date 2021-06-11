Сотрудники Нижневартовского и Белозерного ГПЗ АО «СибурТюменьГаз» приняли участие в международной акции «Сад памяти» в Нижневартовске. На 22 километре автодороги Нижневартовск-Радужный было высажено около 500 саженцев сосны кедровой. Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших!

В этом году в акции приняли участие представители службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО - Югры (Природнадзор Югры), Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре (Росреестр), КУ «Нижневартовский лесхоз», ФБУ «Авиалесоохрана» и других предприятий.

- Мы ежегодно участвуем в городских, окружных и федеральных экологических акциях. Так, только в этом году в рамках «Зеленой весны» более 300 сотрудников предприятий «СибурТюменьГаза» в ХМАО и ЯНАО провели субботники в своих городах. «Сад памяти» - это не первая акция по озеленению для нас, в прошлом году, на набережной Нижневартовска благодаря участию компании было высажено более 120 саженцев сирени венгерской, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «СибурТюменьГаза» Анатолий Есипов.- СИБУР вносит существенный вклад в сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе: мы перерабатываем попутный нефтяной газ и уменьшаем количество парниковых газов, предотвращаем выбросы вредных веществ в атмосферу. А участие в экологических акциях для нас - еще один способ сделать мир вокруг чище и лучше.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.