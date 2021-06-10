Жители Сургута отдают предпочтение литературному мотиву и классической архитектуре

При выборе жилья сургутяне все чаще отдают предпочтение эстетике и приватности. Это доказал спрос на квартиры в квартале «Литератор», который построили в 30 микрорайоне. Элегантные фасады, эстетично оформленная и закрытая придомовая территория не оставляют никого равнодушным.

Успешный проект признали и на федеральном уровне. «Литератор» стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс» в Югре самого масштабного в России градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021.

Сегодня неподалеку от «Литератора» строится квартал «Булгаков», выдержанный в едином архитектурном стиле со своим предшественником. «Слов нет. Он прекрасен», – так отзывается о квартале «Булгаков» Андрей. Дом I, где он купил квартиру, поразил мужчину с первого взгляда.

В «Булгакове» классический фасад гармонично сочетается с современными инженерными решениями. Каждая деталь выверена и имеет значение в общей картине жилого пространства, которое в итоге определяет уровень и образ жизни жителей квартала. Современная классика всегда в моде, а хорошее произведение складывается из множества деталей.

«Квартал «Булгаков» – это продолжение литературной тематики. Мы ценим авторство, эстетику и приватность, а также улучшили планировочные решения и технические характеристики», - рассказал о квартале руководитель проекта Семен Кузнецов.

Французские балкончики, видеонаблюдение, ручная роспись стен, закрытый двор — все это удалось воплотить в жизнь в квартале «Булгаков», где сейчас можно приобрести квартиру в финальном доме. Продажи открыты. Оцените высокий уровень жизни лично.

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vk.com/kvartal_literator

instagram.com/bulgakov.literator

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