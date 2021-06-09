С начала года ВТБ провел в Югре 7 сделок по выдаче жилищных кредитов без посещения офиса банка

С начала 2021 года ВТБ провел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 7 сделок по выдаче жилищных кредитов без посещения офиса банка заемщиками. Общий объем предоставленных средств составил около 28 млн рублей. Клиенты банка приобретали недвижимость в Москве и Сургуте от ГК ПИК и федеральной риэлторской компании «Этажи» полностью онлайн.

Схему предоставления займов на жилье в дистанционном режиме ВТБ реализует в партнерстве с рядом крупных застройщиков. Клиент выбирает интересующий его объект на сайте строительной компании, там же подает заявку на ипотеку на эту квартиру. После одобрения заявки банком клиент подписывает все документы полностью удаленно с помощью электронной подписи.

Кроме того, на сайте ВТБ реализована возможность через цифровой кабинет клиента оформить заявку на получение ипотеки и получить решение банка также в режиме онлайн. При такой схеме потребуется лишь один визит в банка для подписания документов. Аналогичным образом дистанционно можно воспользоваться и возможностью рефинансировать в ВТБ свой жилищный кредит, оформленный в другом банке.

Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в ХМАО, прокомментировал: «Цифровизация и предоставление всех сервисов в удобном для клиента формате – одна из приоритетных задач ВТБ. До конца 2021 года банк планирует расширить возможность проведения дистанционных сделок на все виды ипотечных продуктов. Важным шагом в направлении станет модель цифровой сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке. Новый процесс пройдет полностью в дистанционном формате и будет реализован ВТБ через личный кабинет на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Напомним, что за январь-апрель ВТБ выдал югорчанам 1,8 тысячи жилищных займов на 5,1 млрд рублей, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За май объем предоставленных банком ипотечных кредитов в регионе составил 1,6 млрд рублей, а количество сделок – более 570.