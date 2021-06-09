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​К Зелёному марафону Сбера присоединились больше тысячи югорчан

Во Всемирный день окружающей среды в Югре прошел Зелёный Марафон Сбербанка

​К Зелёному марафону Сбера присоединились больше тысячи югорчан
Фото: Сбер

Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре прошел традиционный Зелёный Марафон Сбербанка. На Центральной городской площади по ул. Университетская в Сургуте на старт вышли порядка 800 человек. Около 300 участников Зеленого Марафона присоединились к онлайн-забегам в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить югорчан сделать несколько простых шагов для их решения. В Нефтеюганске 5 июня в рамках онлайн-забега участниками и горожанами было высажено порядка 50 саженцев тополя на Центральной городской набережной. В Сургуте во время Зеленого Марафона совместно с некоммерческой организацией «РаздельныйСбор Сургут» и научно-производственным центром «Юман» была организована акция по сбору вторсырья. Участники марафона и гости мероприятия собрали 19,5 кг щелочных батареек, 16 кг стекла, 22 кг пластика, 4,2 кг картона, 800 гр CD-DVD дисков и пластиковых карт и др. Все собранные материалы будут переданы на переработку или утилизацию.

Кроме того, в рамках экологической повестки Зелёного Марафона Югорское отделение Сбербанка совместно с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов провели акцию «Откажись от бумажных квитанций». Около 100 сургутян и гостей мероприятия получили консультацию от специалистов по переходу на онлайн-квитанции. Сделать это можно самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо совершить платеж на любую сумму в адрес Фонда и после проведения платежа подписаться на онлайн-квитанцию, указав свой электронный адрес.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Зеленый марафон - это не просто бег, это всегда «бег со смыслом» – социально-спортивная акция, которую вот уже 9 лет подряд организует и проводит Сбербанк по всей территории России. В беговых дистанциях традиционно принимают участие сотрудники банка, спортсмены, партнеры, дети, взрослые – все, кто за здоровый образ жизни. Я рад, что при поддержке администрации города Сургута мы смогли подарить горожанам яркий спортивный праздник, к марафону в этом году присоединилось много неравнодушных легкоатлетов, любителей бега. В 2021 году мы посвятили Зеленый Марафон экологической тематике, это один из ключевых фокусов стратегии Сбербанка. Девиз Зеленого Марафона – «Каждый шаг - это след», и здесь особенно важно, какой след оставит каждый из нас».

Для всех гостей и участников спортивного праздника на площадке Зеленого Марафона в Сургуте было предусмотрено множество активностей и бесплатных развлечений – разминки, кроссфит и питьевая вода для участников забегов от Hope Fitness, фудкорт ресторана The Kitcha, открытые тренировки от региональной общественной организации "Федерация регби Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", показательные выступления спортсменов Ассоциации национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, анимационная программа, мастер-классы для детей от АО "Газпромэнергосбыт Тюмень", площадка папм-трек от веломагазина "Югра Спорт", розыгрыш призов от фабрики мороженого "Хладокомбинат №3". Сертификаты и подарки для призеров забегов предоставили танцевальная студия "Double D", студия детского развития Dream Big, служба доставки Донна Пицца, АО ГСК "Югория", группа компаний ДСК-1, ООО ССТ, международный образовательный центр Lingua, группа компаний "Автоуниверсал", компания "Этажи", интернет-провайдер "Метросеть", компания "Брусника".

Кроме того, на площадке была возможность поучаствовать в благотворительности. Каждый мог приобрести сувениры ручной работы от фонда «Траектория надежды» и общества «Дай лапу!», а также сделать пожертвование в адрес благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и платформы СберВместе – собранные средства потратят на посадку деревьев в регионах России.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 245, комментариев: 0
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