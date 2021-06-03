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​ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть

В 2021 году банк ВТБ выдал более 400 млрд рублей кредитов

​ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть

Объем выдачи ипотеки в первом полугодии может вдвое превысить результат января-июня прошлого года и достичь 2,7 трлн рублей. До конца года на него будут оказывать влияние два фактора: формат программы господдержки и повышение ставок по кредитам. Всего по итогам года продажи жилищных кредитов в России могут превысить 5,4 трлн рублей, увеличившись примерно на четверть. ВТБ планирует увеличить выдачи в пределах 30% - до 1,2 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ.

«Мы убеждены, что в текущем виде программа государственной поддержки завершает свое действие и будет модернизирована. На наш взгляд, основное внимание будет уделено точечной, адресной поддержке регионов. Комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства. Со своей стороны, после 1 июля мы готовы разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками», – комментирует Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, действия регулятора по увеличению ключевой ставки в настоящее время формирует тренд на повышение кредитных ставок, который произойдет на рынке в ближайшее время. Особенно это будет выраженно в момент отмены программы господдержки, поэтому клиентам стоит уже сейчас оценивать, что происходит на рынке недвижимости.

Одним из основных проектов ВТБ на рынке ипотеки во втором полугодии станет реализация программы для индивидуального жилищного строительства. На первом этапе кредиты будут выдаваться на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованных банком застройщиков по всей России.

В дальнейшем ВТБ планирует финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложит гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. В этом году банк также намерен приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки.

ВТБ в сегменте ипотеки за первые 5 месяцев текущего года выдал более 400 млрд рублей кредитов, что на 30% выше результата января-мая прошлого года. По итогам 2021 года банк намерен довести объем продаж до 1,2 трлн рублей, прирост планируется в пределах 30%.

ВТБ демонстрирует уверенный рост во всех сегментах розничного бизнеса. По предварительным оценкам, по итогам первых пяти месяцев банк нарастил выдачу кредитов физлицам более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – почти до 1 трлн рублей.

В сегменте кредитов наличными ВТБ выдал почти 540 млрд рублей, что на 85% выше результата первых пяти месяцев прошлого года, в сегменте автокредитов – около 40 млрд рублей, что на 77% выше результата января - мая прошлого года.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 200, комментариев: 0
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