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Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотеке

Преимущества электронной закладной – быстрота ее оформления и регистрации

Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотеке

Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотечным кредитам. Электронная закладная может быть оформлена при получении нового кредита на покупку квартиры или рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков, а также при оформлении права собственности на объект после окончания строительства нового жилья. Кроме этого, возможен перевод документарной (бумажной) закладной по действующему кредиту в электронный вид и постановка ее на учет в депозитарий. Электронная регистрация закладных осуществляется банком совместно с партнером – СДК «Гарант».

Преимущества электронной закладной – быстрота ее оформления и регистрации, а также отсутствие необходимости аннулировать ее после полного погашения кредита. Документ формируется путем заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте Росреестра. После этого электронная закладная подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью залогодателя и залогодержателя и направляется в Росреестр вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы, в том числе – в ипотечном кредитовании. За последние несколько месяцев банком были запущены сервис электронной регистрации сделок с жильем и сервис по подготовке отчета об оценке квартиры с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения самим клиентом, а также подготовки отчета без осмотра.

Полную информацию об услуге электронной регистрации закладных можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 196, комментариев: 0
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