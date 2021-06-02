Сургутнефтегазбанк предлагает новый сезонный вклад – «Удачный». Успейте эффективно вложить средства под проценты и получить богатый урожай!
Условия вклада: *
срок размещения – от 3 месяцев до 2 лет
сумма вклада – от 50 000 до 10 000 000 рублей
процентная ставка определяется в зависимости от срокавклада и составляет от 4% до 5% годовых
Подробнее о новом вкладе – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.
Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
1. Зайдите в раздел «Продукты» и кликните кнопку «Открыть новый вклад».
2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.
3. Введите код подтверждения.
Предложение действует с 1 по 30 июня 2021 года.
* Без возможности пополнения и расходования вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Вклад открывается только на имя вкладчика, в пользу третьего лица вклад не принимается.