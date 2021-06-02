Мобильный оператор Tele2 предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему

Мобильный оператор Tele2 первым предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему. Новый закон[1], который с 1 июня 2021 года закрепляет удаленную идентификацию с помощью Единой биометрической системы как один из способов дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, позволил реализовать совместный проект с «Ростелекомом». Подключение eSIMс помощью биометрии стало первой телеком-услугой, в которой Единая биометрическая система используется для удаленной идентификации. Надежный и инновационный способ активации виртуальной SIM-карты займет всего несколько минут. Он позволяет проводить полноценные дистанционные подключения в строгом соответствии с требованиями закона. Компания Tele2 единственная из российских операторов обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

С 1 июня у клиентов появилась возможность удаленной регистрации eSIM с использованием Единой биометрической системы во всех регионах присутствия Tele2. Для этого абонентам не нужно даже выходить из дома: чип уже есть в смартфоне, а договор связи подписывается дистанционно.

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и расширяет возможности абонентских устройств для их владельцев. Такую карту невозможно сломать или потерять. Она позволяет подключить второй номер в устройствах с одним слотом для пластиковой SIM-карты и использовать смартфон как двухсимочный.

Для дистанционного заключения договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» (ЕСИА) и регистрацию в Единой биометрической системе. На устройстве с поддержкой eSIMдолжны быть установлены приложения «Мой Tele2» и «Биометрия» от «Ростелекома». Они доступны для скачивания в AppStore и Google Play.

Чтобы активировать карту, новому абоненту необходимо зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее – eSIM. Затем приложение предложит клиенту подключить оптимальный для него тарифный план и номер телефона. Действующий абонент выбирает в приложении пункт «Заказать SIM», номер телефона, тариф и тип карты – eSIM. После этого меню предложит клиенту пройти идентификацию в Единой биометрической системе. Пользователь должен согласиться на предоставление паспортных данных из ЕСИА после бесшовного перехода на портал «Госуслуги», и эти сведения автоматически пропишутся в договоре об оказании услуг связи.

При наличии регистрации в Единой биометрической системе подтверждение личности через приложение «Биометрия» длится всего несколько секунд: пользователю нужно только направить на себя камеру и произнести комбинацию цифр, указанных на экране. Копия договора отправляется абоненту по электронной почте. После этого приложение «Мой Tele2» скачает профиль eSIM на устройство абонента. Вся регистрация займет несколько минут.

Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение «Биометрия» подскажет, куда нужно обратиться. Сейчас сделать это можно в 13,3 тыс. отделений 232 банков, расположенных в 95% городов России. Благодаря продвинутым биометрическим алгоритмам система распознает человека с вероятностью выше 99,99%. Дополнительная связка с логином и паролем от портала «Госуслуги» делает взлом системы практически невозможным. Помимо банковской сферы и телекома, самые перспективные отрасли для применения биометрии – сервисы страховых компаний, телемедицина, дистанционное образование, удаленное судопроизводство, розничная и интернет-торговля, получение государственных и муниципальных услуг, оплата транспорта, проход в самолет без предъявления билета и посадочного талона, оплата на заправках.

Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети в апреле 2019 года. Абоненты Tele2 и других операторов могли стать первыми тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах Tele2.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2: «Tele2 первой на рынке запустила пилот по опытной эксплуатации eSIM, провела консультации с регулятором, специализированными ведомствами и вендорами пользовательского оборудования. Мы накопили большой опыт и обширные знания о технологии. В результате этой масштабной работы мы получили готовое решение, позволяющее осуществлять удаленные продажи таких карт. Tele2 первой из российских операторов прошла сертификацию GSMA, что позволило компании самостоятельно генерировать профили eSIM. Наше внимание к данной технологии обусловлено фокусом на запросах цифровой аудитории, которая привыкла получать от нас лучшие решения. Проект с «Ростелекомом» позволяет предоставить абонентам надежный и инновационный способ подключения eSIM, который на 100% реализует потенциал технологии».

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»: «Использование удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы позволило реализовать сервис по получению новейших виртуальных SIM-карт. Мы очень рады, что компания Tele2 стала первым на рынке оператором связи, внедрившим удобную и надежную технологию eSIM для прогрессивных пользователей. Надеемся, они по достоинству оценят эту услугу. После внедрения Единой биометрической системы в телеком мы планируем расширить ее на сферу высшего образования, внедрить в систему судопроизводства и нотариата, а также в другие отрасли экономики».

[1] Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в “Федеральный закон о связи”».