5 июня Сбербанк в девятый раз проводит «Зеленый Марафон»

Сбербанк в девятый раз проводит «Зеленый Марафон». В этом году он состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Жителей и гостей 180 городов-участников ждут забеги, экологические и благотворительные акции, развлекательная программа для всей семьи. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «Зеленый Марафон» пройдет в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске.

В Сургуте при поддержке администрации города спортивное мероприятие состоится на Центральной городской площади. Участники забега могут выбрать одну из четырех дистанций: 4,2 км, 10 км, полумарафон 21,1 км и скандинавская (северная) ходьба. Старт запланирован с ул. Университетской, трассы забега пройдут по парку «За Саймой».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Марафон в этом году посвящён экологической теме. Девизом спортивно-социальной акции, которая состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, стал призыв: «Каждый шаг - это след. Какой след оставишь ты?» Поэтому сегодня задача «Зелёного Марафона» - привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей региона сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Мы приглашаем югорчан присоединиться к нашему большому спортивному празднику. Вместе мы сможем приобщиться к здоровому образу жизни, сделать наш город уютнее и красивее».

Помимо забега в программе «Зеленого марафона» в Сургуте – детские забеги для двух возрастных групп 7-9 и 10-14 лет, спортивные и творческие мастер-классы, развлекательная программа с квестами и фотозонами. На площадке «Зеленого марафона» будут организованы пункты общественного питания.

В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске «Зеленый Марафон» пройдет в онлайн-формате. Поучаствовать в забеге может любой желающий. 5 июня участникам онлайн-городов необходимо пробежать не менее 4,2 км по трекеру в приложении «Зеленый Марафон», с 12.00 до 15.00 предъявить километраж на точке финиша и получить памятный сувенир.

Для участия в «Зеленом Марафоне» необходимо до 28 мая пройти регистрацию на сайте проекта www.greenmarathon.ru. Регистрация для участников г. Сургута будет открыта также в день «Зеленого марафона» с 9.00 до 10.30 на Центральной городской площади 5 июня.