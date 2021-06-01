Реализацией стратегии банка ПСБ в Тюменском регионе займется Андрей Шевелев

Региональным директором Операционного офиса «Тюменский» ПСБ назначен Андрей Шевелев.

В его задачи будет входить реализация стратегии банка в регионе, усиление рыночных позиций ПСБ в Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, построение долгосрочных партнерских отношений с крупным, малым и средним бизнесом, развитие розницы. На этой должности Андрей Шевелев сменил Наталью Потапову, которая руководила работой регионального офиса с 2016 года, а в 2021 году возглавила дополнительный офис ПСБ в Москве.

Справка: Андрей Шевелев родился в Тюменской области в 1975 году. В 1997 году закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях ТЭК». Имеет 24 года опыта работы в банковской сфере.

ПСБ работает в Тюменской области 14 лет. Клиентами регионального офиса являются более 18 тыс. физических лиц и 4,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.