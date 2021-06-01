Турнир по интеллектуальным играм «Умная энергия» инициирован компанией «Россети Тюмень»

В Сургуте прошел чемпионат по интеллектуальным играм среди сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса ХМАО-Югры. Турнир «Умная энергия», инициированный компанией «Россети Тюмень», собрал вместе более 120 энергетиков. Борьбу за звание абсолютного чемпиона вели 20 команд, а победу одержали представители «Сургутнефтегаза».

В чемпионате «Умная энергия» приняли участие представители дочерних предприятий «Россетей», «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «ОГК-2» и «Юнипро», а также сотрудники подразделений «Сургутнефтегаза» и Нижневартовской ГРЭС. Помимо энергетиков ответы на каверзные вопросы организаторов интеллектуальных баталий искали команды регионального медиасообщества, гимназии-лаборатории Салахова и регионального молодежного объединения профсоюза работников госучереждений. В рамках чемпионата «Умная энергия» участникам пришлось сразиться в самых популярных видах интеллектуальных игр: «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Что? Где? Когда?».

Победу по итогам трех видов интеллектуальных игр завоевала опытная команда #Ходимнатренировки, представляющая компанию «Сургутнефтегаз». По словам Ильи Зырянова, капитана команды-победителя, его сборная постоянно участвует в различных интеллектуальных состязаниях. «На таких турнирах мы получаем живое общение и новые полезные знакомства. В прошлом году из-за пандемии были отменены все подобные соревнования. Мы благодарим «Россети Тюмень» за организацию чемпионата такого хорошего уровня», – добавил абсолютный чемпион.

Подводя итоги чемпионата, первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов отметил высокий уровень знаний участников. «Мы рады, что турнир, который принимала наша компания, получился ярким и увлекательным. Я благодарю всех участников этого замечательного события! Отдельно поздравляю тех, кто был чуть лучше, эрудированнее и успешнее! Уверен, что мы ещё не раз встретимся на чемпионате «Умная энергия», – обратился к интеллектуалам представитель руководства энергокомпании.