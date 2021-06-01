«Открытая игра» в шахматы прошла в Югорской шахматной академии

В минувшую субботу Ханты-Мансийский НПФ совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийского общества слепых провёл шахматный турнир «Открытая игра», в котором приняли участие 22 шахматиста.

«Открытая игра» прошла в Югорской шахматной академии, где в шахматной битве столкнулись люди самых разных возрастов. Самым юным участником турнира – 8 лет, а самому старшему – 81 год. Некоторые играли даже целыми семьями.

«Здорово, что шахматы становятся всё более популярными. Я сегодня зашёл сюда и почувствовал, что турнир очень добрый, по-своему домашний. Здесь собралось много детей и взрослых, которые занимаются шахматами, любители. Здорово, что сегодня за доской встретятся и те, кто давно играют в шахматы – настоящие профессионалы. Он действительно открытый для всех. И я очень рад, что в нашем регионе таких турниров становится больше», - отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

Не обошлись и без чемпионов. В турнире играл Сергей Позин, международный мастер и автор шахматных книг. Кстати, на закрытии турнира, Сергей подарил всем участникам свою новую книгу «Мат в 1 ход. № 1. Белые выигрывают», которую помогли подготовить сотрудники окружной газеты «Новости Югры».

В итоге, первое место в шахматном турнире «Открытая игра» занял Сергей Позин, второе место занял Анатолий Перевозкин, а третье место Александр Дерягин.

«Этот турнир – это наш шахматный дебют. Ханты-Мансийск по праву является одной из мировых столиц шахматного спорта. Многие известные шахматисты играли в Югорской шахматной академии, и приятно осознавать, что наш первый турнир пройдет именно в этих стенах. Мы всегда рады быть частью таких мероприятий, стараемся их поддерживать. Надеюсь, что «Открытая игра» станет ежегодным, традиционным турниром», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.