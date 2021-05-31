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​Ежегодная регистрация пенсионеров отменяется

Теперь пенсионерам не нужно проходить ежегодную регистрацию для получения дополнительно пенсии

​Ежегодная регистрация пенсионеров отменяется

Ежегодная регистрация была обязательной процедурой для получателей дополнительной пенсии. Это регламентировано постановлением Правительства Югры от 22.09.11 №344-п «О дополнительной пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

В новых поправках постановления Правительства Югры говорится о том, что процедура прохождения ежегодной регистрации пенсионеров утрачивает силу. Поправки были внесены 21 мая 2021 года и вступили в силу с 25 мая этого года.

«Это большой шаг для нас, потому что многие наши клиенты – люди пожилого возраста, - прокомментировала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, - в основном пенсионерам сложно ориентироваться в интернет пространстве, чтобы проходить ежегодную регистрацию в интернете. Возникали трудности и с отправкой документов по почте, приходилось заверять документы у нотариуса или получать справку с места жительства. Теперь пенсионерам нет необходимости посещать наши офисы или проходить эти процедуры, так как продление выплаты будет осуществляться автоматически».

Всего в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде окружную пенсию в соответствии с Законом ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» получает более 200 000 человек.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 169, комментариев: 0
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