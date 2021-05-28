ВТБ Лизинг в рамках партнерства с BMW предлагает клиентам специальные условия финансирования автомобилей BMW 5 серии. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2021 года.

При приобретении в лизинг BMW 5 серии с рекомендованной розничной стоимостью 4 020 000 млн руб. выгода для юридических лиц составит 1 522 007 рублей при условии оформления договора на 2 года и авансе 30%. Такая сумма экономии достигается за счет скидки от импортера, возврата НДС от стоимости автомобиля и отнесения всех платежей по договору финансовой аренды на расходы компании*.

BMW 5 серии олицетворяет собой идеальный современный седан бизнес-класса. Модели отличаются стильными атлетичными формами, динамичным силуэтом и лаконичным дизайном. Невероятная динамика и инновационные технологии BMW 5 серии дополняют высочайший уровень комфорта, безопасность и, самое главное, непередаваемое удовольствие от вождения, которое автомобиль дарит в каждодневных поездках.

«BMW из года в год остается одной из самых популярных марок у наших клиентов. По итогам 4 месяцев 2021 года модель BMW 5 серии заняла лидирующее место в общем портфеле продаж премиальных автомобилей. При этом мы профинансировали на 61% больше таких машин по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. Мы рады в партнерстве с BMW предлагать доступные условия приобретения премиальных автомобилей для руководителей компаний при помощи инструментов финансовой аренды», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* Возврат НДС – до 691 822 руб., снижение налога на прибыль – до 830 185 руб. Приведенные расчеты на автомобиль применимы для компаний на ОСН и являются предварительными.