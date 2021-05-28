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​Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Сельское хозяйство» от СК Уралсиб Жизнь

«Сельское хозяйство» – это купонная стратегия СК Уралсиб Жизнь

​Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Сельское хозяйство» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Сельское хозяйство» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении банка Уралсиб.

Стратегия подразумевает инвестирование в акции 5 ведущих сельскохозяйственных компаний (Archer Daniels Midland, Bunge LTD, Bayer, Corteva, Glencore). Клиенты могут инвестировать как в рублях, так и в долларах США.

«Сельское хозяйство» – это купонная стратегия, размер купона зависит от валюты инвестирования и от суммы вложений клиента. Для рублевых полисов размер купона начинается от 7,2% в год при минимальной сумме входа 100 000 рублей и может достигать 12%. Для валютных полисов размер купона начинается от 2% в год при вложении от 10 000 долларов США и доходит до 4%. Срок программы 5 лет.

Выплаты по стратегии происходят раз в год, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 5-ти компаний не опустится ниже барьера 100% от начальной стоимости. В стратегии предусмотрен эффект памяти, который означает, что невыплаченные ранее купоны запоминаются и в следующую дату наблюдения при соблюдении условий выплаты клиент получит купон по графику и все те, которые не были выплачены ранее.

На протяжении всего периода действия полиса клиент находится под страховой защитой. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Нефть», «Энергетика будущего», «Развивающиеся рынки», «Валютная гарантия», «Медицина будущего 2.0».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 122, комментариев: 0
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