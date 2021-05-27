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​Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Развивающиеся рынки» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию

​Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Развивающиеся рынки» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Развивающиеся рынки» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении банка Уралсиб с обслуживанием премиальных клиентов.

«Развивающиеся рынки» – это инвестиции в 5 индексов быстроразвивающихся стран (VanEck Vectors Russia (Россия), iShares China Large-Cap (Китай), iShares MSCI Brazil (Бразилия), iShares MSCI Mexico (Мексика) и iShares MSCI Malaysia (Малайзия)). Валюта инвестирования – рубли и доллары США.

Новая стратегия подразумевает ежегодную выплату купона, его размер зависит от валюты инвестирования и от суммы вложений клиента. Для рублевых полисов размер купона начинается от 7,2% в год при минимальной сумме входа 500 000 рублей и может достигать 10,4%. Для валютных полисов размер купона начинается от 2% в год при вложении от 10 000 долларов США и доходит до 4%. Срок программы 5 лет.

Выплаты по стратегии происходят раз в год, если в дату наблюдения значение ни одного из 5-ти индексов не опустится ниже барьера 100% от начальной стоимости. В стратегии предусмотрен эффект памяти, который означает, что невыплаченные ранее купоны запоминаются и в следующую дату наблюдения при соблюдении условий выплаты клиенты получат купон по графику, а также все те, которые не были выплачены ранее.

В случае наступления страхового события в течение действия договора (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании, «Нефть», «Энергетика будущего», «Сельское хозяйство», «Медицина будущего 2.0», «Валютная гарантия».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 73, комментариев: 0
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