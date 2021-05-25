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​ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес

ВТБ запустил новый сервис для регистрации бизнеса онлайн

​ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес

ВТБ запустил новый сервис для регистрации бизнеса онлайн. Клиенты, у которых есть биометрический заграничный паспорт, могут сделать это полностью дистанционно. Сервис предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

Новый сервис на сайте reg.vtb.ru позволяет пройти все этапы регистрации бизнеса абсолютно бесплатно и в онлайн-режиме. Для этого клиенту понадобятся документы, необходимые для подачи на регистрацию ИП или ООО, биометрический заграничный паспорт и смартфон. Заявку можно подготовить на сайте всего за 20 минут, а перед отправкой в ФНС специалисты банка проверят ее на соответствие всем требованиям. Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для подписи учредительных документов пользователь может получить в офисе банка или в мобильном приложении IDPoint, подтвердив свою личность с помощью биометрического заграничного паспорта.

После того, как личность клиента подтверждена, он получает КЭП и в один клик заверяет документы на своем смартфоне с их последующей отправкой в ФНС. Через 5 рабочих дней предпринимателю на электронную почту придет подтверждение об успешном завершении процедуры регистрации.

Предприниматели, которые предпочтут пройти оформление в офисе банка, смогут сделать это в отделениях ВТБ по обслуживанию юридических лиц по всей России за один визит. Специалисты в присутствии клиента подготовят пакет документов и отправят в ФНС в электронном виде, а после успешной регистрации откроют для него расчетный счет в офисе банка.

«ВТБ постоянно работает над развитием продуктов и сервисов, которые позволяют маломуи среднему бизнесу экономить время и средства. Мы уже помогли десяткам тысяч предпринимателей открыть свое дело, а запусксервиса регистрации бизнеса на собственной омниканальной платформе сделает этот процесс еще более быстрым и удобным», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Услуга доступна для регистрации ИП или ООО с одним учредителем. Компаниям с несколькими учредителями доступно формирование пакета документов для последующей подачи в ФНС.

Подробная информация о сервисе на сайте reg.vtb.ru


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Сегодня в 16:16, просмотров: 229, комментариев: 0
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