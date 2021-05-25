По уровню цифровизации Уралсиб занял 8 место в рейтинге банков

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 очередного рейтинга цифровизации банков, который подготовили Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и компания VR_Bank, резидент ИТ-кластера Фонда.

По итоговому показателю, уровню цифровизации, Уралсиб занял 8 место, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом полугодовой давности.

Всего в исследовании участвовали более 50 банков, работающих на российском рынке. Рейтинг был составлен на основе анализа публичных данных о новых цифровых сервисах банков для юрлиц и физлиц, цифровых каналах, инвестициях в инновации. Рассчитывался целый ряд показателей, по многим из которых Уралсиб также занимал высокие позиции.

Авторы рейтинга отмечают, что важным для них было показать, как пандемия сказалась на темпах перехода банковского бизнеса в онлайн-формат и внедрение сервисов, которые позволяют клиентам банка получать максимальное количество привычных услуг из дома и с удаленного рабочего места. Так, Банк Уралсиб занял 2 место в числе банков, предлагающих сервис электронных банковских гарантий, вошел в Топ-10 кредитных организаций, предлагающих сервис для самозанятых, услуги онлайн-бухгалтерии, переводы в системе быстрых платежей. Также 2 место Уралсиб занял по такому показателю как «собственный активный акселератор» – банк сегодня активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий.

Важной частью цифровизации является эффективная информационная поддержка клиентов в публичных онлайн-каналах. В рейтинге Банк Уралсиб занимает 4 место среди банков по количеству постов в официальном аккаунте в Инстаграме, 7 место – в Фейсбуке и ВКонтакте. При этом банк входит в Топ-5 по скорости ответа читателям сетей Фейсбук и ВКонтакте.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки.

VR_Bank – инновационная российская компания-разработчик индивидуальных платежных решений в сферах электронной коммерции, телекома и банкинга. Основной продукт – модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий полный спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО (интернет-эквайринг, электронные кошельки, KYC, переводы, бонусные и кэшбэк-сервисы). VR_Bank является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».