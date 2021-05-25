В АО «Транснефть – Сибирь» прошли учения

АО «Транснефть – Сибирь» провело пожарно-тактическое учение по тушению пожара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самотлор» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).

Цель – подтверждение готовности персонала станции и Нижневартовского местного пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС в резервуарных парках, а также проверка уровня подготовки начальствующего состава гарнизона по руководству тушением пожара.

По легенде учений в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло возгорание по всей площади зеркала резервуара. В результате «взрыва» кровлю резервуара сорвало и отбросило на 10 метров. Стационарная система охлаждения и автоматическая установка пожаротушения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

Оперативно прибывшие на место дежурный караул 33 пожарной части, охраняющей ЛПДС «Самотлор», а также расчеты пожарно-спасательного гарнизона, провели пенную атаку с подачей пены в слой нефти. Параллельно проводилось охлаждение «горящего» резервуара. Всего в учении было задействовано 45 человек, использовалось 12 пожарных автоцистерн и 2 пеноподъемника.

Условное возгорание в резервуарном парке ЛПДС «Самотлор» ликвидировано в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО «Транснефть – Сибирь» является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.