Severin — квартиры студийного формата в Сургуте

Ещё 10 лет назад никто даже не задумывался о том, чтобы снести в своей квартире стены и жить в общем пространстве. Сейчас же застройщики специально проектируют квартиры студийного формата. Один из таких объектов — дом «Severin», который строится в 30-м микрорайоне Сургута. Квартиры с просторными кухнями-гостиными в этом доме весьма популярны и вот почему:

— Отсутствие перегородок делает квартиру более просторной и светлой

— Свобода для самовыражения. В студии вы реализуете даже самые смелые дизайнерские решения

— Максимально функциональна. Пространство зонировано с учетом потребностей будущих хозяев: есть место для приготовления еды и приема гостей, отдыха и работы.

Студия с двумя комнатами площадью 65,6 м² — один из примеров такой планировки. Удобно, что в квартире нет длинных узких коридоров вообще бесполезных метров. Если вы любите простор и цените функциональность, то планировка такого формата придется по вкусу.

Больше планировок можно посмотреть на сайте ssthm.ru

Также можно прийти на экскурсию по объекту. Запись по телефону 8 (3462) 270-750