Ставки по некоторым продуктам Банка Уралсиб повышены до 4,8%

Банк Уралсиб улучшил условия по карте «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки по продуктам были повышены до 4,8% на сумму остатка от 1 млн рублей, в зависимости от вида счета.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам и карте «Копилка» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 21.05.2021 г. Предложение действует по Накопительным счетам в рамках Тарифного плана «Турбо», «Приоритет», «Статус», «Прайвет», картам «Копилка» и «УРАСИБ|Копилка». Валюта счета – рубли. Счет бессрочный. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена. Накопительный счет «Турбо»: до 9 999,99 руб. включительно – 0% годовых, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно – 3% годовых, от 1 млн. руб. – 4,5% годовых. Накопительный счет «Приоритет»: до 9 999,99 руб. включительно – 0% годовых, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно – 3% годовых, от 1 000 000 руб. до 1 999 999,99 руб. включительно – 4,5%, от 2 млн. руб. – 4,6% годовых. Накопительный счет «Статус»: до 9 999,99 руб. включительно – 0% годовых, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно – 3% годовых, от 1 000 000 руб. до 1 999 999,99 руб. включительно – 4,5%, от 2 000 000 руб. до 4 999 999, 99 – 4,6% годовых, от 5 млн. руб. – 4,7% годовых. Накопительный счет «Прайвет»: до 9 999,99 руб. включительно – 0% годовых, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно – 3% годовых, от 1 000 000 руб. до 1 999 999,99 руб. включительно – 4,5%, от 2 000 000 руб. до 4 999 999, 99 – 4,6% годовых, от 5 000 000 до 9 999 999,99 млн. руб. – 4,7% годовых, от 10 млн. руб. – 4,8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации – причисления к остатку на счете. Счета могут быть открыт в офисе Банка или в Интернет-банке в рамках Пакета услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус», «Прайвет», счет «Турбо» также может быть открыт и без Пакета услуг. К действующему Накопительному счету не допускается выпуск дебетовой карты. Проведение наличных и безналичных операций по Счету производится в соответствии с тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Открытие и ведение текущего банковского счета» и «Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам» в соответствующей валюте в момент совершения операции, за исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации». Для Клиентов Дополнительного офиса «Частный банк» применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц-клиентов Дополнительного офиса «Частный банк».

Карты «Копилка» и «УРАСИБ|Копилка» (далее – Карта), процентные ставки: до 9 999,99 руб. включительно – 0% годовых, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно – 3% годовых, от 1 млн. руб. – 4,5% годовых. Срок действия Карт – 3 года. Комиссии: для карты «Копилка» - 99 руб/мес. (при покупках/ОС более 30 тыс.руб/мес комиссия не взимается); для карты «УРАСИБ | Копилка» обслуживание 299 руб/год. Выдача наличных (далее-ВН) в пунктах ВН (далее – ПВН)-0,7% от суммы операции (далее-СО); ВН в ПВН и банкоматах (далее-БТ) др. банков на тер. РФ при СО до 3000 руб./до 60 у.е.-99 руб./2 у.е.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ-1% от СО, но не менее 110 руб./3 у.е.; ВН без Карт в ПВН филиала банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.)-1% от СО; Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее–БПТ) банков согласно утвержденному банком перечню-0,5% от СО; Безналичный перевод средств (далее-БПС) в БТ и БПТ банка с Карт на карты др. банков по перечню-1,5% от СО, но не менее 60 руб; БПС в БТ банков по перечню с карты на карты банка и банков по перечню-1% от СО, но не менее 30 руб; БПС в др. организациях с Карт на карту др. банков-1% от СО, но не менее 60 руб; БПС на сайте банка с Карт на карту др. банков- 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; Пользование средствами, составляющими техническую задолженность (далее ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых-двойная ключевая ставка ЦБ РФ–по счету в руб. / 30%-по счету в у.е. БПС возможны только с карт/на карту Visa/MasterCard.

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