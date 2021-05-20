Квартал «Булгаков» — место, где каждый является автором своей жизни

Вы можете быть художником или писателем. Инженером или профессиональным спортсменом. Любой сценарий, который вы выберите, будет успешным. Жители квартала ставят высокие цели и добиваются их, потому что чутко и четко расставляют приоритеты.

Особая литературная атмосфера, царящая в домах, вдохновляет на новые свершения. Жители уже успели полюбить французские балкончики, увеличенное остекление, большие и светлые парадные, ручную роспись стен. Оцените и вы — напишите новую историю своей жизни в квартале «Булгаков».

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