16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6992   EUR  89,9057  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Нужно ли голосовать за проекты благоустройства парков в Югре?
Комментировать
0
Вы к мигрантам из других стран и республик относитесь:

Хуже, чем раньше 23.4%

Плохо, как и всегда 37.1%

Хорошо, как и всегда 29.4%

Лучше, чем раньше 10.2%

Всего голосов: 197

Комментировать
0
Больше опросов

​Tele2 построит 2 000 базовых станций на объектах РТРС

Мобильный оператор Tele2 и РТРС подписали соглашение

​Tele2 построит 2 000 базовых станций на объектах РТРС

Мобильный оператор Tele2 и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 000 базовых станций LTE-1800 на объектах телерадиосети. ПАО «Ростелеком» обеспечит строительство транспортной сети преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи. Компании уже определили список 500 сайтов, которые будут установлены до конца 2021 года. Проект ориентирован на подключение к сети в том числе социально значимых объектов (СЗО) в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2021 году Tele2 установит не менее 500 базовых станций в 55 регионах России. Благодаря проекту в отдаленных и малонаселенных пунктах появится скоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь. Оператор приступил к строительству и планирует завершить работы по установке первых 500 базовых станций с опережением плана до июля 2021 года. В целом проект предполагает установку по 500 объектов ежегодно, всего – 2012 БС за четыре года. Базовые станции будут задействовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц – это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра. ПАО «Ростелеком» обеспечивает строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь передачи данных на высокой скорости и увеличивает охват населенных пунктов оптической инфраструктурой.

Из общего количества объектов РТРС, включенных в проект, примерно четверть – 534– будут размещены там, где нет покрытия ни одного из операторов. Таким образом, партнеры запустят высокотехнологичные цифровые услуги на территориях, где отсутствуют даже базовые услуги мобильной связи. Остальная часть проекта ориентирована на расширение покрытия и появление в локациях новых операторов, что способствует развитию конкуренции и улучшению качества клиентского сервиса. При развертывании инфраструктуры LTE-1800 Tele2 и «Ростелеком» подключат к сети социально значимые объекты (СЗО) – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Как социально ориентированная компания мы исторически строим сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Вместе с тем ключевой дифференциатор Tele2 на рынке – предоставление качественных услуг по максимально выгодным ценам. Таким образом, наша миссия по устранению цифрового неравенства реализуется в двух плоскостях – развертывании технической инфраструктуры и предложении доступных услуг. Наш проект с РТРС и «Ростелекомом» способствует улучшению качества жизни на селе и созданию равных цифровых возможностей. При этом мы заметили, что жители малых населенных пунктов охотно пользуются услугами передачи данных и порой опережают по объемам потребленных гигабайтов горожан. Ведь преимущество цифрового мира в том, что он позволяет оставаться частью активной жизни при физической удаленности от центра событий».

В апреле 2021 года «Ростелеком» при участии Tele2 начал второй этап проекта устранения цифрового неравенства и строительство на селе базовых станций мобильной связи. Проект УЦН 2.0 включает организацию сетей LTE в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). До конца 2021 года высокоскоростной интернет появится в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны. Базовые станции будут работать в диапазоне радиочастот 2 300–2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение и формирует задание для подрядчиков «Ростелекома», планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:22, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судя по всему, новая администрация Сургута занимается ревизией бюджета, сверстанного предыдущей командой 1346
  2. ​Сургутские чиновники будут искать в Москве инвесторов для возведения шести спорткомплексов 1213
  3. «Дорогая администрация!..» Кто заработал больше всех в мэрии Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС 1107
  4. ​Югорчанин получил от президента тот же знак отличия, что Иосиф Кобзон, Елизавета Глинка и Нюта Федермессер 1030
  5. Дождались: в Югре отменили коронавирусные ограничения для общепита 1001
  6. День вакцинации от коронавируса для жителей Югры станет выходным 993
  7. ​В Сургутском районе безопасность на ЕГЭ обеспечат по всем фронтам 958
  8. ​Сургутяне 22 мая могут стать донорами костного мозга 947
  9. Алена Поль: «Хочется, чтобы новое поколение не забывало о таких исполнителях, как The Beatles, Muse, Radiohead, Виктор Цой» 905
  10. ​Наталья Комарова договорилась о поставке в Югру новой плавучей поликлиники 892
  1. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7637
  2. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 5302
  3. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 4273
  4. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 3523
  5. ​Богданов участвует в гонке за место в Госдуме РФ 3434
  6. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 3400
  7. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 3243
  8. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 3226
  9. Нефтеюганск атаковали гадюки 3161
  10. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 3080
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15456
  2. ​А у меня коты! 12354
  3. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 10933
  4. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 10349
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9966
  6. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9595
  7. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 8942
  8. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7637
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7552
  10. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7425

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика