По итогам четырех месяцев 2021 года жители Югры оформили в ВТБ более 450 автокредитов

По итогам четырех месяцев 2021 года жители Ханты-Мансийского автономного округа оформили в ВТБ более 450 автокредитов на сумму порядка 400 млн рублей, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос наблюдался в апреле, в котором банк зафиксировал прирост к марту-2021 на 29% по объему и на 25% по количеству выданных займов.

В целом российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.

«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», - подчеркнул он.

На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе - апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 млрд рублей), Краснодарском крае (1,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,2 млрд рублей), и Республике Башкортостан (0,9 млрд рублей).