ВТБ принял участие в благотворительном проекте «Мир без слез»

18 мая в рамках благотворительного проекта «Мир без слез» банк ВТБ передал Нижневартовской окружной клинической детской больнице целый комплекс для дополнительного оснащения медицинских отделений. В том числе учреждение получило реанимационные кровати, тромбомиксер для проведения лабораторных исследований у пациентов онкологического профиля, оборудование для проведения высокотехнологичных операций на костно-мышечной системе. С целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники в рамках акций временно переведены в формат онлайн и проходят в прямом эфире «Инстаграма» @mirbezslez.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России, в том числе Окружная клиническая больница Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году.

Всего в 2021 году помощь от банка ВТБ получат 27 детских больниц по всей России: в 8 из них акции уже прошли, а в 19 еще предстоят. Все учреждения сами выбирают, какое именно оборудование, лекарства или расходные материалы им нужны.

«Программа “Мир без слез” уже много лет способствует развитию качественных медицинских услуг для детей по всей России. Ранее проект уже оказывал помощь больнице в Ханты-Мансийске. В Нижневартовске акция прошла впервые. Мы уверены, что новое технологичное оборудование расширит возможности диагностики и лечения в этом медицинском учреждении», — отметил Владимир Шевелёв, управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе.

В сегодняшней акции принимали участие три больницы: московский Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева, Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н.Бурденко и Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Так, в Москве в рамках акции было приобретено эндоскопическое оборудование для диагностики ЛОР-органов. Пензенской больнице банк помог в закупке нового оборудования для проведения фототерапии новорожденным детям. Цель программы — оказание помощи детским государственным медицинским учреждениям в России для того, чтобы сделать медицинские услуги в стране более качественными и доступными для всех.

В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).