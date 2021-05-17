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​ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ

ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ

​ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ

ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.

«На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%. Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 п.п. ниже утвержденной в рамках программы правительством», – комментирует изменения Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п. – до 7,9%.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. (до 7,6%) для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).

Снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п.п. – итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 п.п. до 7,4%. Новые условия доступны при приобретении недвижимости в новостройках и на вторичном рынке.

«ВТБ активно внедряет электронные сервисы для полного цикла ипотечной сделки. Мы хотим максимально упростить весь процесс получения кредита для заемщика и сделать его более выгодным, поэтому предлагаем клиентам дополнительные дисконты при использовании сервисов экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Мы стратегически улучшаем условия для своих заемщиков в рамках важных для нас сегментов ипотечного бизнеса», – добавляет Михаил Сероштан.

Электронную регистрацию залога в Россреестре, Сервис безопасных расчетов и «Экспресс-проект» предоставляет экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ). Электронная регистрация и СБР позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и в режиме онлайн. Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.


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Сегодня в 18:14, просмотров: 74, комментариев: 0
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