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​Специалисты «Россети Тюмень» стали экспертами межрегионального научно-исследовательского конкурса

Представители «Россети Тюмень» Дмитрий Фирсов и Игорь Шихалеев вошли в состав жюри научно-практической конференции «Я – специалист 2021»

​Специалисты «Россети Тюмень» стали экспертами межрегионального научно-исследовательского конкурса

Представители «Россети Тюмень» Дмитрий Фирсов и Игорь Шихалеев вошли в состав жюри научно-практической конференции «Я – специалист 2021». В мероприятии приняли участие более 30 студентов из Югры, ЯНАО, Тюменской области, а также стран СНГ. Эксперты сургутского филиала энергокомпании оценивали исследования в сферах информатизации и современных технологий.

На конкурсе были представлены разработки студентов в пяти направлениях: «Социальные проблемы современного общества», «Современные технологии в будущей профессии», «Профессиональные технологии в сфере услуг и управления», «Краеведение и лингвистика» и «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». В трех секциях докладчики защищали профильные курсовые работы.

Для студентов энергетического и политехнического отделений сургутского колледжа выступление на конференции стало своеобразной презентацией перед потенциальными работодателями. Их доклады оценивали представители «Россети Тюмень». Дмитрий Фирсов, заместитель начальника службы корпоративных и технологических АСУ сургутского филиала компании, стал председателем жюри в секции «Автоматизация». По словам эксперта, участие в конференции «Я – специалист 2021» – это хорошая возможность оценить потенциал студентов, их кругозор, вовлеченность в прикладную значимость исследования. «В нашей секции было представлено шесть проектов совершенно разной тематики: от анализа методов и типов веб-дизайна, до разработки собственных приложений и применения 3D-моделирования. Четыре из них мне показались наиболее интересными. Например, «Создание протеза при помощи инновационных технологий», – добавил Дмитрий.

Представители «Россети Тюмень» принимают активное участие в мероприятиях ведущих учебных заведений ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области. Энергетики входят в конкурсные и аттестационные комиссии, являются кураторами научных исследований перспективных выпускников профильных направлений.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 18:05, просмотров: 81, комментариев: 0
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