В сургутском квартале «Булгаков» — широкие возможности для бизнеса

Пришло время осуществить свою мечту о создании особенного места для жителей города в квартале «Булгаков».

Вам представлены широкие возможности: первая линия, витражное остекление входной группы, высокие потолки, регулярный трафик, легкие планировки. Вы можете открыть место с узким направлением, например, литературное кафе, букинистическую лавку. Или отдать предпочтение месту для более широкой аудитории: модному шоу-руму, салону красоты, книжному магазину. В ваших руках вдохнуть жизнь в коммерческое помещение, придав ему особую атмосферу и написать в нем свою успешную историю бизнеса.

Именно вы можете стать обладателем такого неповторимого места в Сургуте. Воплотите свои идеи в квартале «Булгаков».

vk.com/kvartal_literator

instagram.com/bulgakov.literator

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