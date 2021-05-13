16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3566   EUR  89,9343  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов в Югре в апреле

В апреле клиенты ВТБ в ХМАО оформили свыше 1,6 тыс. кредитов

​ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов в Югре в апреле

В апреле клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе оформили свыше 1,6 тыс. кредитов наличными на сумму 1,8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя за апрель прошлого года. В целом по стране ВТБ выдал в апреле 150 тысяч кредитов наличными на 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат за апрель-2020.

С начала текущего года ВТБ выдал югорчанам 5,7 тысяч потребительских кредитов более чем на 6 млрд рублей, что вдвое выше показателя за январь-апрель 2020 года. В целом по стране клиенты банка с начала года оформили около 500 тысяч потребительских кредитов более чем на 420 млрд рублей, что на 75% превышает результат за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года – на 9%.

«В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.


нравится (0) не нравится (0)
13 мая в 17:10, просмотров: 421, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 1108
  2. Нефтеюганск атаковали гадюки 1098
  3. Пенсионер на внедорожнике врезался в легковушку: две женщины получили травмы 1079
  4. Сургут второй день подряд не занимает лидирующие позиции в антирейтинге по приросту ковид-пациентов 979
  5. ​Сотрудник сургутской колонии проносил заключённым запрещенные предметы за взятки 901
  6. Загадочный детский городок прячется во дворе бывшего общежития 852
  7. ​В Кремле отреагировали на предложение Комаровой о выходном после прививки от COVID-19 828
  8. ​Пенсионерам Югры предложили постоянную скидку на мобильную связь 809
  9. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 792
  10. В Сургуте автомобилистам перегородил дорогу смерч // Видео 767
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9114
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8580
  3. ​«Ребенок войны» в Нижневартовске выпал из окна и разбился насмерть 3953
  4. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3784
  5. Имя им — легион 3742
  6. ​Несчастный случай: вартовчанин умер в бассейне из-за сердечного приступа 3580
  7. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3339
  8. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2752
  9. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2592
  10. ​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2529
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22240
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15207
  3. ​А у меня коты! 11526
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10719
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9114
  6. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 8928
  7. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8580
  8. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 8447
  9. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 6959
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 6596

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика