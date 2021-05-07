Банк Уралсиб — партнер Единой лиги Европы по баскетболу

26 апреля завершился третий сезон Единой лиги Европы по баскетболу 3х3, партнером которой Банк Уралсиб выступает с 2019 года.

Финал турнира, а также торжественная церемония закрытия сезона и награждения победителя и призеров прошли в Санкт-Петербурге в театре Буфф – впервые театральная сцена стала площадкой для таких ярких спортивных состязаний. В числе почётных гостей присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги Сергей Кущенко.

Награды командам, вошедшим в победную «тройку» по итогам финального тура сезона, вручил директор по специальным проектам Банка Уралсиб Алексей Скогорев. Победителем сезона стала легендарная сербская команда «Нови-Сад», во главе с лидером Душаном Булутом.

Всего в финальном туре бились лучшие восемь команд, которые были определены по результатам игр регулярного этапа. В решающем матче встретились лидеры мирового рейтинга ФИБА «Рига» и «Нови-Сад», ставшие победителями двух предыдущих туров. Сербы оказались сильнее – 21:19, а решающий вклад в победу своей команды внес Душан Булут. Он же был признан самым ценным игроком сезона. Помимо титула чемпиона Единой лиги Европы 3х3, «Нови-Сад» получил путевку на один из турниров серии «Мастерс» – высшей в клубном баскетболе 3х3. Из российских команд лучшей стала Inanomo, финишировавшая на четвертой позиции.

Баскетбол 3х3 – уличный баскетбол, командная игра, быстро набирающая популярность во всем мире. Уже этим летом дисциплина дебютирует в олимпийской программе Игр в Токио. Официальное название игры – 3х3 – отражает ее суть: две команды по три человека играют на корте размером в половину баскетбольной площадки с одной корзиной. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко.