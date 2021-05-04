Следим за семейством соколов-сапсанов вместе с Банком Уралсиб

Банк Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию с места гнездования семейства соколов-сапсанов, которые выводят птенцов на крыше высотного здания банка в деловом центре Уфы. В 2021 году у пары ожидается потомство из трех птенцов.

Сапсаны вернулись в Уфу в середине марта. В настоящее время у птиц 3 яйца, появление первого птенца ожидается, по подсчетам орнитологов, 5-6 мая. После того, как все птенцы вылупятся, ученые будут еженедельно проводить фотофиксацию их роста. На возраст около 3 недель запланировано кольцевание молодых соколят, в процессе которого они получат имена. «Встать на крыло» они должны к началу лета.

Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25 этажа здания банка Уралсиб, где занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» банк с 2019 года каждую весну ведет онлайн-трансляцию жизни сапсанов. Птицы занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Башкирии, а также включены в Красный список угрожаемых видов МСОП. Места их гнездовий тщательно оберегаются. Для поддержания условий, необходимых птицам для выживания, Уралсиб переносит все регулярные технические работы по обслуживанию здания на более позднее время после отлета молодых сапсанов. Также по итогам первого опыта наблюдения банк провел ремонтные работы для быстрого схода дождевой воды с места гнездования соколиного семейства.

«За два года проекта исследователи накопили приличную базу видеоматериалов, по которым уже провели успешные выступления на международных и российских экологических конференциях и конкурсах, а также выпустили статьи и короткометражный фильм с помощью волонтеров, – отметила орнитолог и куратор проекта Эльза Габбасова. – Останки трапез сапсанов и другие собранные материалы переданы в Екатеринбург для лабораторного исследования и составления карты пищевого рациона. Все данные успешных кольцеваний вносятся в Российскую сеть по кольцеванию птиц. Кроме того, в процессе трансляций мы активно общались с орнитологами из стран Европы и Азии, которые также интересуются деталями жизни сапсанов в условиях городской среды».

Трансляция банка – уникальный опыт наблюдения за соколами-сапсанами, живущими в городской среде. Для просмотра доступны последние 12 часов записи, можно перематывать и пересматривать. В чате вы можете задавать вопросы о проекте и о птицах, отмечать интересные моменты. Дежурный орнитолог несколько раз в день будет отвечать зрителям.