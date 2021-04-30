Бюрократические риски, большое количество справок и отчетов — одна из главных причин, которые отталкивают потенциальных предпринимателей, показало исследование Райффайзенбанка «Дело за малым: почему россияне боятся открывать свой бизнес». Налоги, страховые взносы, авансовые платежи, нулевые декларации — чтобы узнать и понять всё это, нужно достаточно много времени, которого у малого бизнеса часто нет. Многие предприниматели уже прошли через это, и выработали алгоритм работы с отчетностью. Райффайзенбанк попросил владельцев бизнеса и экспертов рассказать, как закрыть бюрократические риски уже на старте проекта.

Две трети россиян хотели бы открыть свой бизнес. При этом страх перед ведением бухгалтерии и сдачей отчетности входит в тройку стоп-факторов, которые не дают людям открыть свое дело. На первом месте экономическая ситуация, а на втором нехватка опыта — для ведения бизнеса и решения юридических вопросов.