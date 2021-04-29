За полгода оборот объем платежей, принимаемых малым бизнесом с помощью QR-кодов, вырос в 5 раз, а количество транзакций — почти в 8 раз, выяснили аналитики Райффайзенбанка.

«Для малого бизнеса QR-коды — это возможность снизить расходы. Для этого не требуется покупать или арендовать дорогое оборудование, достаточно распечатанного QR-кода или мобильного устройства с установленным Райффайзен Бизнес Онлайн. Можно настроить несколько торговых точек и контролировать поступления на каждой из них. Комиссия составляет 0,4–0,7%. И в целом, прием платежей с помощью QR-кода обходится в 5 раз дешевле эквайринга. За последние полгода клиенты все чаще подключают услугу — сделать это можно за две минуты и в банк ехать не потребуется. Поэтому мы ожидаем дальнейшего роста спроса на услугу», — отметил Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка.

Активнее всего QR-коды для оплаты покупок используют клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Петрозаводска. Средний чек с октября 2020 года по март 2021-го сократился на 30%. «В 2020 году QR-коды использовали компании с крупными чеками за покупку, в этом году ситуация изменилась — этот инструмент оплаты использует массовый сегмент, в котором чек значительно ниже. Поэтому средний чек падает, при этом количество транзакций растет. На данный момент почти все системно значимые банки подключились к C2B-сервисам СБП, что дает торговым точкам очень большую клиентскую аудиторию. А с 1 октября, когда будут подключены все системно значимые банки, она станет еще обширнее», — отмечает Георгий Коннов.

Чаще всего QR-коды для приема платежей используют туроператоры и организаторы экскурсий, бакалейные магазины и супермаркеты, магазины мебели, предметов интерьера и товаров для дома. А также компании, оказывающие услуги программирования, проектирования систем и обработки данных.