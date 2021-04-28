По случаю Дня предпринимателя Сургутнефтегазбанк запускает акцию с специальным тарифом на комплексное обслуживание.

Услуги эквайринга, открытие и обслуживание счета, открытие и обслуживание корпоративной карты Visa Business, проведение платежей** – бесплатно

Зачисление средств на счет клиента*** – 2% от суммы

Подключиться к тарифному плану «Эквайринг за «0» можно с 1 мая по 31 июля 2021 года в офисах Сургутнефтегазбанка.

Подробнее об услугах, входящих в пакет «Эквайринг за 0» – на www.sngb.ru

* Предложение распространяется на малые и микропредприятия, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн. руб. (включительно).

** Платежи в пользу физических лиц до 2 000 000 руб. вкл. (от общего оборота по внутрибанковской, межфилиальной и межбанковской сети) в месяц без комиссии, далее 10%, минимум 100 руб.

*** При поступлении денежных средств безналичным путем за исключением бюджетных платежей.