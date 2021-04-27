Индивидуальные предприниматели могут зарегистрировать бизнес с Райффайзенбанком

Индивидуальные предприниматели могут легко зарегистрировать бизнес с Райффайзенбанком. Сервис бесплатный, а подать заявку можно онлайн – для этого потребуется только паспорт и СНИЛС.

После подачи заявки, Райффайзенбанк проверяет документы и отправляет их в ФНС. После чего сообщает клиенту об открытии ИП. После этого предприниматель открывает счет для бизнеса – все необходимые документы представитель банка привезет в удобное время и место.

«Клиент получает уже зарегистрированное ИП, все необходимые документы и квалифицированную электронную подпись. После открытия счета у предпринимателя сразу же появляется доступ в интернет- и мобильный банк, возможность принимать платежи по QR-коду», - отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.