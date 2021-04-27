Тема нынешней Библионочи — «Школа космонавтики»

Тема этого года «Школа космонавтики: книга – путь к звёздам» была посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

Состоялось мероприятие в Государственной библиотеке Югры и собрало около 400 югорчан.

Тема космоса тесно переплетена с нашим детством. Все мальчишки и девчонки хотят стать космонавтами, а Юрий Гагарин – большой пример мужества.

Ханты-Мансийский НПФ тоже принял участие в мероприятии. Наградили юных победителей конкурса карнавального космического костюма.

«Сегодня появился повод немного окунуться в детство, прийти на космическую «Библионочь» в Государственную библиотеку, узнать много нового и интересного про космос, неизведанный и бесконечный, – поделилась президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова. – Ханты-Мансийский НПФ всегда поддерживает мероприятия, которые проводят библиотекари. Это наши друзья, мы рады участвовать в них, особенно после такого долгого карантинного перерыва».