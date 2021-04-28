О преимуществах кирпичных домов

Такой дом считается очень тёплым, что важно для нашего сурового края, а в надёжности с ним навряд ли кто сможет соперничать. Помимо этого, преимущества кирпичных домов многочисленны, приведём основные из них:

— Долговечность. Примерный срок его эксплуатации составляет порядка 100 лет (в некоторых случаях объект может простоять и гораздо больший срок).

— Зимой кирпичный дом сохраняет тепло, а в жару прохладу.

— Кирпич относится к экологичным материалам, поскольку не выделяет в воздух негативные вещества и не загрязняет окружающую среду.

Будущие жильцы дома «Азбука» Камилла и Дмитрий сделали свой выбор в пользу такого дома и даже заложили первый кирпич в собственной квартире. Камилла уверена, что теперь в их квартире будет царить особая энергетика.

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