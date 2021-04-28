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Почему люди выбирают кирпичные дома?

О преимуществах кирпичных домов

Почему люди выбирают кирпичные дома?

Такой дом считается очень тёплым, что важно для нашего сурового края, а в надёжности с ним навряд ли кто сможет соперничать. Помимо этого, преимущества кирпичных домов многочисленны, приведём основные из них:

— Долговечность. Примерный срок его эксплуатации составляет порядка 100 лет (в некоторых случаях объект может простоять и гораздо больший срок).

— Зимой кирпичный дом сохраняет тепло, а в жару прохладу.

— Кирпич относится к экологичным материалам, поскольку не выделяет в воздух негативные вещества и не загрязняет окружающую среду.

Будущие жильцы дома «Азбука» Камилла и Дмитрий сделали свой выбор в пользу такого дома и даже заложили первый кирпич в собственной квартире. Камилла уверена, что теперь в их квартире будет царить особая энергетика.

Если вы также сделали выбор в пользу кирпичного дома, записывайтесь на экскурсию по телефону 8 (3462) 270-829 и выбирайте квартиру, которая подойдёт именно вам.


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28 апреля в 11:28, просмотров: 486, комментариев: 0
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