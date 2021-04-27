24 апреля состоялось открытие всероссийского субботника. Команда жилого дома «Severin» организовала большой северный субботник, где неравнодушные жители города провели уборку в 30 микрорайоне на ул. Взлётная.

А также в субботнике приняли участие экологическое движение «Раздельный сбор мусора» и Молодёжный ресурсный центр.

В рамках проекта «Сила Севера в Тебе» на субботнике было собрано 65 мешков мусора.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным и пришёл. Вы делаете наш город лучше!

«Severin» — это новый дом с северным характером. Стойкость характера дома выражается в проверенных технических решениях, продуманных планировках, богатство природы — в дизайнерском оформлении подъездов и собственном мини-парке во дворе, а теплота людей севера — в решениях благоустройства придомовой территории.

Больше информации по объекту вы можете получить по номеру: +7 (3462) 270-750