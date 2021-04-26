За первый квартал 2021 года было обследовано 20 участков магистральных нефтепроводов

АО «Транснефть – Сибирь» за первый квартал 2021 года выполнило внутритрубную диагностику 1,2 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов.

За отчетный период было обследовано 20 участков магистральных нефтепроводов Александровское – Анжеро-Судженск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Сургут – Полоцк, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Холмогоры – Клин, Шаим – Тюмень. В том числе, проедена диагностика 88,6 км участков десяти подводных переходов трубопроводов в местах пересечения с реками.

Исследования внутренней полости трубопроводов проводилось с применением приборов собственной разработки АО «Транснефть – Диаскан» – дефектоскопами ультразвуковыми, магнитными и комбинированными. Использование данного оборудования позволяет выявлять коррозию, расслоение внутренней поверхности трубопроводов, смещение сварных швов и другие дефекты трубы. Полученные данные по итогам обследования позволяют своевременно проводить плановые предупредительные ремонты.

В первом квартале на линейной части магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» выполнена диагностика 26 единиц запорной арматуры, трех камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На нефтеперекачивающих станциях проведена полная диагностика четырех резервуаров для хранения нефти. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов, а также повышения надежности основного и вспомогательного оборудования специалисты провели оценку технического состояния автоматизированных систем управления технологическим процессом на трех ЛПДС.

Своевременное выполнение диагностических работ, модернизации и капитального ремонта, проведение технического обслуживания системы магистральных нефтепроводов позволяют АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивать промышленную безопасность и повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.