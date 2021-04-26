Хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи для доступа к банковским приложениям

Эксперты предупреждают о возможной массовой атаке на счета россиян во время майских праздников, сообщает газета «Известия». Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковском приложении.

В свою очередь, представители банковского рынка сообщили, что кодов из SMS для списания денег недостаточно, для этого нужны также логины и пароли от личных кабинетов пользователей.

Тем не менее, рекомендуем удостовериться в том, что Ваши банковские аккаунты защищены в достаточной мере. Обновите пароль, если не меняли его продолжительное время.

Помните о простых и эффективных советах:

∙ Никому не сообщайте реквизиты карты и пароли!

∙ Не выполняйте никаких действий по рекомендациям третьих лиц!

∙ Перезванивайте в Банк только по телефонам, указанным на оборотной стороне карты!

Также напоминаем о нашей новой функции «Щит безопасности» в приложении, с помощью которой можно отследить последний звонок из Банка.

База знаний по безопасности в сети – www.sngb.ru/kiberbezopasnost.