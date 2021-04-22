Робоэдвайзинг представляет сервис подбора оптимального портфеля из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением «Райффайзен Капитал», исходя из продуктового профилирования клиента. Такой профиль определяется на основе ответов клиента на вопросы, цель которых провести глубинный анализ и подобрать оптимальный портфель инвестиционных фондов.

Сервис робоэдвайзинга УК «Райффайзен Капитал» решает задачу подбора продуктов за счет машинного обучения, искусственного интеллекта и количественного анализа. Над запуском сервиса работала полноценная команда дата-саентистов и разработчиков. Сейчас робоэдвайзинг доступен клиентам «Райффайзен Капитал» в личном кабинете.

«Цель УК «Райффайзен Капитал» – решить проблему частных клиентов, как инвестировать без забот. Наш сервис робоэдвайзинга – это более качественные вопросы и глубокий анализ клиента и его потребностей. Мы инвестируем много ресурсов в исследования современных научных теорий по портфельной науке. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали максимум доходности и контролировали каждую единицу риска, которые они берут на себя. Уверен, что в текущих условиях бума на российском рынке инвестиций наш продвинутый подход к подбору инвестиционных портфелей поможет начинающим инвесторам достичь своих долгосрочных целей инвестирования и развития личного благосостояния», - сказал Александр Моисеев, руководитель команды робоэдвайзинга УК «Райффайзен Капитал».