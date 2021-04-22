Райффайзенбанк поможет семьям купить квартиру

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Семейная ипотека» на 0.4 п.п. Теперь она составляет 4,59%. Предложение распространяется на покупку квартиры для семей, в которых есть двое или более детей.

«Мы рады предоставить возможность ещё большим семьям приобрести квартиру своей мечты, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. — Семьи, которые оформили ипотеку в других банках, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям».

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Подробнее о программе семейной ипотеки можно узнать на сайте.