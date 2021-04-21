24 апреля в Сургуте пройдет Большой Северный субботник. Организаторы субботника – команда проекта дома «Severin»

24 апреля в 11:00 пройдёт Большой Северный субботник. Организаторы субботника – команда проекта дома «Severin».

«Severin» – это первый дом в Сургуте с северным характером, который строится в 30 микрорайоне. Команда проекта ценит природу и заботится об окружающей среде. Ведь это важно сохранить чистоту в месте, где мы живём. В рамках марафона «Сила Севера в тебе» мы совершим благое дело.

Что жителей Сургута ждёт на субботнике:

- Музыка для хорошего настроения

- Выступление представителя «РазДельный Сбор — Сургут», который расскажет, зачем необходимо вводить раздельный сбор мусора и с чего следует начать

- Конкурс с подарками Необычные фотографии в северном стиле

Сбор за домом «Клюква» (Ивана Захарова, 15/2)

Приходите, перчатками и мешками мы вас обеспечим.

Маршрут субботника

Телефон для связи: +7 (3462) 55-03-15