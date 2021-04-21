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имеет право на проведение 59.4%

не имеет права на проведение 33.8%

не знаю 6.9%

Всего голосов: 160

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Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?

Да 19.6%

Нет 49.1%

Не знаю 3.4%

Не езжу в Турцию 27.8%

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​Приглашаем на Большой Северный субботник в Сургуте

24 апреля в Сургуте пройдет Большой Северный субботник. Организаторы субботника – команда проекта дома «Severin»

​Приглашаем на Большой Северный субботник в Сургуте

24 апреля в 11:00 пройдёт Большой Северный субботник. Организаторы субботника – команда проекта дома «Severin».

«Severin» – это первый дом в Сургуте с северным характером, который строится в 30 микрорайоне. Команда проекта ценит природу и заботится об окружающей среде. Ведь это важно сохранить чистоту в месте, где мы живём. В рамках марафона «Сила Севера в тебе» мы совершим благое дело.

Что жителей Сургута ждёт на субботнике:

- Музыка для хорошего настроения

- Выступление представителя «РазДельный Сбор — Сургут», который расскажет, зачем необходимо вводить раздельный сбор мусора и с чего следует начать

- Конкурс с подарками Необычные фотографии в северном стиле

Сбор за домом «Клюква» (Ивана Захарова, 15/2)

Приходите, перчатками и мешками мы вас обеспечим.

Маршрут субботника

Телефон для связи: +7 (3462) 55-03-15


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Сегодня в 16:35, просмотров: 145, комментариев: 0
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