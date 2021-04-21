16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8198   EUR  92,2913  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...

имеет право на проведение 59.4%

не имеет права на проведение 33.8%

не знаю 6.9%

Всего голосов: 160

Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?

Да 19.6%

Нет 49.1%

Не знаю 3.4%

Не езжу в Турцию 27.8%

Всего голосов: 291

Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?

Visa 24%

MasterCard 11.8%

МИР 16.1%

У меня несколько карт разных систем 46.2%

Другая (в комментариях) 1.1%

Не знаю 0.7%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?

Да 18.3%

Нет 39.6%

Уже перешел/перешла 35%

Не знаю 7.1%

Всего голосов: 240

Комментировать
0
Больше опросов

​ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель

По итогам 2021 года ВТБ планирует нарастить портфель розничных кредитов – до 4,6 трлн рублей

​ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель

По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов – до 4,6 трлн рублей, и в пределах 15% – портфель привлеченных средств физлиц, до 7,8 трлн. Таким образом, банк будет расти быстрее рынка. Чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ (до profitsharing с другими ГБЛ) вырастет более чем на четверть – до 96 млрд рублей. Прогнозы на год в ходе Дня Инвестора ВТБ озвучил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В этом году, по оценке ВТБ, рынок кредитования в России вырастет в пределах 11,5%. ВТБ планирует расти быстрее других игроков, нарастив данный показатель за год на четверть. Драйверами роста розничного бизнеса, в первую очередь, станут ипотека и кредиты наличными. Выдачи жилищных кредитов должны достичь 1 трлн рублей (рост – в пределах 10% к 2020 г.), продажи кредитов наличными превысят 1 трлн, увеличившись более чем на 40%.

«Начало текущего года отмечено стабильным ростом розничного бизнеса в России – население демонстрирует устойчивый спрос во всех сегментах. ВТБ за первый квартал нарастил продажи по ключевым направлениям розничного кредитования – ипотеке, автокредитам и кредитам наличными. Благодаря улучшению условий по нашим продуктам, которые мы произвели в начале второго квартала, мы уверены в продолжении роста нашего кредитного бизнеса, который в этом году превысит допандемийные значения», – комментирует Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ключевым направлением развития ВТБ в этом году станет дальнейшая цифровизация розничного бизнеса. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку и каждый второй кредит наличными без визита клиента в офис и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. «К 2022 г. мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате», – заявил зампред ВТБ.

Драйвером роста портфеля привлеченных средств в 2021 году станут инвестиционные инструменты, где ожидается прирост рынка примерно в 1,5 раза. ВТБ за 2020 год укрепил свои позиции в инвестиционных продуктах для физлиц, продемонстрировав практически двукратный рост портфеля. В результате банк занял лидирующую позицию по объему инвестиционного портфеля физлиц с долей 21% от российского рынка.

Кроме того, ВТБ улучшил структуру классических сбережений, нарастив долю средств до востребования в общем портфеле средств физлиц с 23% до 36%, и сегодня занимает 20% российского рынка по этому направлению. В этом сегменте, а также в сегменте срочных депозитов ВТБ по итогам года укрепил свое второе место на рынке.

«В 2021 году ВТБ планирует обеспечить прирост активной клиентской базы на 2 млн человек – против 1 млн годом ранее. Для этого мы будем трансформировать основной бизнес, расширять продуктовую линейку и цифровые дистанционные каналы, улучшать качество сервисов и надежность систем, создавать образцовую сеть, куда интегрируем цифровые технологии и новые форматы обслуживания клиентов», – отметил Анатолий Печатников.

В рамках проекта образцовой сети ВТБ планирует развитие новых технологичных офисов, большая часть операций в которых проходит в цифровых каналах, не требует закрепленного рабочего места сотрудника, сопровождается поддержкой виртуального ассистента. Общая оптимизация затрат в рамках проекта составит 15 млрд рублей, из них 5-7 млрд – уже в нынешнем году.

Особое внимание ВТБ уделит развитию инструментов dailybanking. Благодаря внедрению новых сервисов и активной работе с клиентскими сегментами банк ожидает рост объема Р2Р-переводов в 2,5 раза, объема платежей по ЖКХ – в 2,3 раза, POS-оборот по дебетовым картам – в пределах 40%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:32, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Внедорожник не пройдет: в луже возле жилых домов в Нефтеюганске утонула машина 1190
  2. ​Заседание по делу Попова к прокуратуре отложили на конец мая 1165
  3. ​А что скажет Петерман? 1113
  4. ​В Сургуте гололед устраняют 82 единицы техники 970
  5. Ханты-Мансийск и его район – первые в антирейтинге по суточному приросту пациентов с COVID-19 729
  6. «В первые годы после аварии я только и слышала: «Этот умер, этот умер»: история глазами очевидца из Припяти 677
  7. ​Вам с какой начинкой? Сургутяне в соцсетях публикуют фото пряников с «живностью» 571
  8. ​Электрика вытащили с того света после 40 минут смерти 568
  9. Сургутянка получила титул «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» 532
  10. ​Сотрудника ГАИ Нижневартовска не устроила взятка в 85 тысяч рублей 530
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18843
  2. ​Яма. Сказка об уездной подстанции С. 4735
  3. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 4223
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 3916
  5. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 3528
  6. ​Ежегодные работы по очистке трубопровода в соцсетях приняли за пожар 3247
  7. ​Вартовчане стали чаще жаловаться на бродячих собак. Но что с этим делать – не ясно 3182
  8. ​Красотка лишилась 85 тысяч рублей, желая сделать пластику 3112
  9. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 3015
  10. ​В Нижневартовске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины 2923
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18843
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18331
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 15058
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12714
  5. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12561
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12185
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11385
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9652
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9004
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8750

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика