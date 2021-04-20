Райффайзенбанк внедрил Smart ID Engine

Райффайзенбанк внедрил программный продукт для распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанный компанией Smart Engines. Высокая точность и скорость извлечения информации из документов делает процесс открытия счета в отделениях более комфортным. Техническое решение на базе Smart ID Engine работает в информационном контуре банка, что гарантирует безопасность персональных данных клиентов.

«Мы внедрили технологию безопасного распознавания паспорта для того, чтобы ускорить процесс открытия счета. Банковский сотрудник сканирует документ, и все необходимые данные автоматически вносятся в соответствующие поля заполняемого заявления. На данный момент внедренное решение позволяет извлекать данные с основного разворота документа», - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.