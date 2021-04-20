16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2491   EUR  91,4760  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...
Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «1%» для малого бизнеса

Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг для малого бизнеса

​Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «1%» для малого бизнеса

Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг для малого бизнеса – «1%». Он будет выгоден клиентам с небольшими оборотами или сезонным бизнесом, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.

Условия пакета позволяют клиентам легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету – минимизировать расходы.

При обороте до 1 млн рублей стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений. При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 млн рублей в месяц – 1 % от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту – 1%.

Комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и Интернет банке бизнес-клиентам любых банков, платежи в бюджет, переводы на счета физических лиц до 500 тыс. рублей включительно, снятие наличных с бизнес-карты до 1 млн рублей в месяц включительно, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка.

Для новых клиентов банка действует специальное предложение – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Пакет услуг расчетно-кассового обслуживания по расчетному счету в рублях «1%» (далее –Пакет) для новых клиентов при открытии первого расчетного счета в банке; для действующих клиентов при наличии одного расчетного счета в рублях РФ. Переводы по ДБО клиентам ЮЛ/ИП других банков, клиентам ЮЛ/ИП Уралсиба, переводы в бюджет – не тарифицируются;

Прием и пересчет наличных денежных средств в банкнотах, внесенных в кассу банка по объявлению на взнос наличными - 1% от суммы, но не менее 200 руб.

Обслуживание бизнес-карты - первая бизнес-карта, выпущенная к счету в рамках Пакета 12 месяцев - нет комиссии, в дальнейшем - 140 руб/мес. Следующие карты: - именная / мгновенная - 140 руб/мес; - виртуальная - 99 руб./мес. SMS-сервис по бизнес-карте не тарифицируется.

Выдача наличных денежных средств с использованием бизнес-карты: до 1 млн руб. в месяц включительно - не тарифицируется, свыше 1 млн рублей – от 2,5% до 10% от суммы операции (далее СО) через банкоматы и пункты выдачи Уралсиб; от 3% до 10,5% от СО через банкоматы и пункты выдачи других банков.

Внесение денежных средств на расчетный счет с использованием бизнес-карты - 1% от суммы.

Переводы на счета физических лиц до 500 тыс. руб. в месяц включительно - не тарифицируется, свыше 500 тыс. руб. - от 1 % до 7 % от суммы операции (далее - СО) в зависимости СО (в пределах Банка); от 1,2 % до 7,5 % от суммы операции (далее - СО) в зависимости СО (за пределами банка);

Зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента до 1 млн. руб. в месяц включительно - 1% от СО, от 1 млн руб. до 3 млн руб. в месяц включительно - 2% от СО, свыше 3 млн руб. в месяц включительно - 3% от СО.

Зачисление на бизнес-карту посредством перевода «с карты на карту» - 1% от СО. SMS-информирование по счету: 120 руб. в мес. / 1 200 руб. в год за номер.

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам Masterсard» Уралсиба проводится с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. включительно для держателей бизнес-карт Мastercard (для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции). Кешбэк возвращается на счет после совершения покупок или приобретения услуг: - 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; - 0,5% за все остальные покупки. Период проведения Акции включает 3 (три) отчетных периода: 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г., 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г., 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. Период выплат за отчетный период - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Сумма трат в месяц по бизнес-карте должна составлять не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц.

Подробная информация по телефону справочной службы 8 800 700 77 16 или на сайте банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:37, просмотров: 141, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Центральный офис Сургутнефтегаза украсили уродливые «первоцветы» 1581
  2. ​«Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – сын директора атомной станции»: история глазами очевидца из Припяти 1496
  3. ​«Крылов-парк» в Сургуте готов на 70 процентов 1350
  4. В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную 1284
  5. ​В Сургуте откроется еще одно арт-пространство 1228
  6. ​Сургут ожидает ветреный вторник 1154
  7. ​Придется потерпеть 1081
  8. ​«Дорог нет – есть направления» 1075
  9. ​Наталья Комарова назначила двух новых замов 1071
  10. ​Голодающего Навального перевели в стационар 1051
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18152
  2. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 3648
  3. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 3381
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 3154
  5. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 3102
  6. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 3010
  7. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 2965
  8. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2889
  9. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 2853
  10. ​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей 2815
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18152
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18137
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14705
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12690
  5. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12160
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12143
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11011
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9102
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8985
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика